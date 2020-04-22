Марков назвал три государства, которые могут образоваться на месте Украины в случае ее распада

Выполнение минских договоренностей об урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе способно привести к распаду Украины. Соответствующую точку зрения высказал Сергей Марков, российский политический эксперт.
Аналитик счел реальным сценарий «переучреждения Украины», который предполагает раскол бывшей советской республики на три части - Галицию, Малороссию и Юго-Восток. Последнее образование может войти в состав Российской Федерации, процитировал Маркова интернет-ресурс «ПолитНавигатор».
Ранее в среду сообщалось, что украинский блогер «Фашик Донецкий» назвал имя вероятного сменщика Дениса Пушилина на посту руководителя непризнанной ДНР.