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Украинский блогер узнал фамилию возможного сменщика Пушилина на посту главы ДНР

, 09:02 [ «Аргументы Недели» ]

Украинский блогер узнал фамилию возможного сменщика Пушилина на посту главы ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин может уйти с занимаемой им должности. Об этом рассказал в интернете украинский блогер, который пишет под ником «Фашик Донецкий».

По словам автора публикации, деятельность Пушилина вызывает недовольство у населения республики. Главу ДНР, в частности, критикуют за плохую работу общественного транспорта и низкие зарплаты.

Согласно информации блогера, действующего руководителя республики может сменить мэр Горловки Иван Приходько. Последний пользуется большим уважением в ДНР, чем Пушилин, отмечается в процитированном материале.

Ранее в четверг сообщалось, что на Украине обрушение мировых цен на нефть назвали «мощным ударом по экономическому позвоночнику России».

 

ДЦ

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