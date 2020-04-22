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Турчинов заявил о «мощном ударе по экономическому позвоночнику России»

, 08:12 [ «Аргументы Недели» ]

Турчинов заявил о «мощном ударе по экономическому позвоночнику России»
Бывший секретарь Совнацбеза Украины Александр Турчинов, Danil Shamkin / globallookpress.com

Произошедшее некоторое время назад обрушение мировых нефтяных котировок стало «мощным ударом по экономическому позвоночнику России». С соответствующим заявлением выступил Александр Турчинов, бывший секретарь украинского Совнацбеза.

Как пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор», Турчинов спрогнозировал, что следствием обвального падения цен на топливо станет «полностью разорванный госбюджет». По мнению экс-секретаря Совнацбеза, теперь Россия не сможет профинансировать свои военные программы в том объеме, в котором планировалось изначально.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Александр Храмчихин назвал силы армии РФ для отражения удара в случае нападения Украины.

 

ДЦ

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