Турчинов заявил о «мощном ударе по экономическому позвоночнику России»

Произошедшее некоторое время назад обрушение мировых нефтяных котировок стало «мощным ударом по экономическому позвоночнику России». С соответствующим заявлением выступил Александр Турчинов, бывший секретарь украинского Совнацбеза.
Как пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор», Турчинов спрогнозировал, что следствием обвального падения цен на топливо станет «полностью разорванный госбюджет». По мнению экс-секретаря Совнацбеза, теперь Россия не сможет профинансировать свои военные программы в том объеме, в котором планировалось изначально.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Александр Храмчихин назвал силы армии РФ для отражения удара в случае нападения Украины.