Названы силы армии России для отражения удара ВСУ в случае нападения Украины

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21 апреля 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитЭксперт»

Российский военнослужащий, Russian Defence Ministry / globallookpress.com

Военный эксперт Александр Храмчихин назвал подразделения армии России, готовые отразить удар Вооруженных сил Украины в случае их нападения на территорию страны. Слова аналитика приведены в материале, размешенном на страницах интернет-СМИ.

Храмчихин напомнил, что после украинских событий 2014 года в Воронеж был передислоцирован штаб 20-й армии. В городе Богучаре развернули мотострелковую дивизию и некоторые другие формирования, входящие в состав армии.

В Валуйках Белгородской области стоят мотострелковый и танковый полки. В Ельне Смоленской области находится еще одна мотострелковая дивизия.

Кроме того, на территории Воронежа развернута авиационная дивизия.

По словам Храмчихина, сил 20-й армии и авиадивизии хватит, чтобы отразить предполагаемое нападение со стороны Киева, пишет издание «ПолитЭксперт».

Ранее сегодня сообщалось, что украинский политик Сергей Сивохо рассказал, какой шаг властей страны приведет к окончательной потере Донбасса.