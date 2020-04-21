Украинский политик указал путь окончательной потери Киевом восставших ДНР и ЛНР

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21 апреля 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Пророссийские активисты возле Донецкой администрации весной 2014-го, Pravda Komsomolskaya / globallookpress.com

Сергей Сивохо, украинский политический деятель, рассказал, какой способ решения проблемы Донбасса приведет к окончательной потере Киевом восставших ДНР и ЛНР. По данному вопросу Сивохо высказался в беседе с представителями прессы.

Политик выступил категорически против неоднократно озвученной на Украине идеи об огораживании от неподконтрольных Киеву территорий. Возведение стены приведет к окончательной потере Донецка и Луганска, полагает Сергей Сивохо.

Ранее во вторник сообщалось, что аналитик Юрий Романенко обозначил единственное препятствие для развала украинского государства на несколько частей.