Юрий Романенко, киевский политический эксперт, рассказал, что мешает Украине развалиться на части. Слова специалиста приведены в материале, опубликованном некоторое время назад в отечественной блогосфере.
Согласно точке зрения Романенко, процитированного автором канала «Макаренко» в «Яндекс. Дзен», единственным препятствием для дезинтеграции Украины является оставшаяся от Советского Союза инфраструктура.
Блогер согласился с мнением политолога и предсказал, что после окончательной ликвидации наследия СССР соседнее государство, скорее всего, прекратит свое существование.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в российском парламенте обвинили украинского президента Владимира Зеленского в желании уничтожить население непризнанных республик Донбасса.