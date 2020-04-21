Киевский политолог озвучил единственную помеху для распада Украины на части

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21 апреля 2020, 08:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «Яндекс. Дзен»

Военнослужащий Нацгвардии Украины возле здания Верховной Рады, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Юрий Романенко, киевский политический эксперт, рассказал, что мешает Украине развалиться на части. Слова специалиста приведены в материале, опубликованном некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Согласно точке зрения Романенко, процитированного автором канала «Макаренко» в «Яндекс. Дзен», единственным препятствием для дезинтеграции Украины является оставшаяся от Советского Союза инфраструктура.

Блогер согласился с мнением политолога и предсказал, что после окончательной ликвидации наследия СССР соседнее государство, скорее всего, прекратит свое существование.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в российском парламенте обвинили украинского президента Владимира Зеленского в желании уничтожить население непризнанных республик Донбасса.