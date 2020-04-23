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Лукашенко пожаловался на три удара по экономике Белоруссии. Есть и вина России

, 15:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БЕЛТА

Лукашенко пожаловался на три удара по экономике Белоруссии. Есть и вина России
Kremlin Pool/Global Look Press, Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что по экономике страны с начала текущего года были нанесены три удара и потребовал от правительства достичь запланированных показателей развития экономики.

"Наша небольшая экономика, у которой нет сырьевой подушки безопасности, была вынуждена парировать одновременно три удара", – сказал глава белорусского государства и перечислил их: это "нефтяные ограничения со стороны ближайшего партнера", разрыв экономических связей и закрытие границ, борьба с эпидемией коронавируса COVID-19.

Главной задачей государства в этих условиях Лукашенко на совещании по первоочередным мерам обеспечения устойчивой работы экономики назвал "не свалиться" по основным показателям. "Всеми силами необходимо сохранить доверие людей к проводимой экономической политике, ценовую устойчивость, по меньшей мере на самые важные для людей товары и услуги", - сказал президент.

Ранее белорусский лидер заявил, что ВОЗ "не питает любви" к Белоруссии.

 

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