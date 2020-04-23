Лукашенко заявил, что ВОЗ «не питает любви» к Белоруссии

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23 апреля 2020, 07:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото: kremlin.ru

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала президенту Белоруссии Александру Лукашенко ввести в стране карантин и комендантский час.

В ответ на это белорусский лидер заявил, что ВОЗ «не питает к нам любви» и намекнул на политизированность этой международной организации.

Лукашенко напомнил, что миссия ВОЗ уже была в Белоруссии.

«Они прошлись везде, пошли даже в палаты, чего я не ожидал. Они нам много советовали, вплоть до карантина, возможно, комендантский час», – сказал президент.

Он отметил, что миссия пришла к выводу, что ситуация с коронавирусом в Белоруссии «обстоит ровно так, как рассказывают об этом власти».

Ранее Лукашенко своим указом завершил эпидемию коронавируса.