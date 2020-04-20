Президент распорядился восстановить учебный процесс в школах, а сам публично посетил церковь на Пасху. На этой волне Минздрав Беларуси перестал публиковать статистику о заболевших коронавирусом. Опасная тенденция угодить своему президенту может привести к необратимым последствиям. От одного психоза республика может прийти к другому психозу - отрицанию опасности Covid-19.
В этом решении превалирует экономический подтекст, стране нужно сажать хлеб и картошку, выпускать товары первой необходимости и другие на экспорт. Между тем, по неофициальной статистике, в республике сейчас более 5000 заболевших.
Согласно проведённым опросам общественного мнения, белорусы не хотят отпускать детей в школы на фоне неизвестности и скупой информации о течении болезни. Рейтинг доверия Лукашенко может существенно снизиться, если в стране вспыхнет эпидемия. Хотя его предупреждали и ВОЗ и Россия.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом завершил эпидемию коронавируса
20 апреля 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]
Президент распорядился восстановить учебный процесс в школах, а сам публично посетил церковь на Пасху. На этой волне Минздрав Беларуси перестал публиковать статистику о заболевших коронавирусом. Опасная тенденция угодить своему президенту может привести к необратимым последствиям. От одного психоза республика может прийти к другому психозу - отрицанию опасности Covid-19.