Челябинцы уверены, что поправки в Конституцию станут гарантом стабильности

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17 апреля 2020, 15:08 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

По мнению челябинских общественников, социальные поправки в Конституцию помогут молодежи поверить в пенсионную систему.

Такую точку зрения высказала Наталья Баскова, председатель Союза женщин Челябинской области в беседе с корреспондентом газеты «Южноуральская панорама». По ее мнению, все «социальные» поправки, касающиеся индексации пенсий и социальных пособий, очень важны. Кроме того, по мнению общественницы, они могут вернуть веру молодежи в эффективность пенсионной системы.

«Ни для кого не секрет, что молодежь не верит в пенсионную систему, - говорит Наталья Баскова. - С принятием этих поправок доверие к ней вырастет. У будущих поколений, которые рано или поздно выйдут на пенсию, будут некие гарантии и вера в то, что налоги, которые они платят сегодня, станут частью их пенсии, что в кризисных ситуациях, которые случаются в жизни каждого человека, они не останутся без поддержки государства».

Напомним, всенародное голосование по поправкам в Конституцию изначально было назначено на 22 апреля, но по решению президента будет перенесено на более поздние сроки из-за пандемии коронавируса.