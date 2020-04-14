Американские дипломаты сообщали о проблемах лаборатории в Ухани за 2 года до пандемии

Сотрудники посольства США неоднократно посещали исследовательский центр в Ухане и направили в Вашингтон два официальных предупреждения о якобы небезопасных исследованиях COVID-19 у летучих мышей, пишут СМИ США.
В документах было отмечено, что безопасность и управление в лаборатории института вирусологии вызывают беспокойство. По данным дипломатов, в лаборатории также наблюдалась нехватка хорошо обученных специалистов. Американцы предлагали обратить на лабораторию больше внимания и усилить ее поддержку со стороны Америки.
Сейчас в Соединенных Штатах ведется обсуждение, может ли лаборатория стать источником пандемии коронавируса.
Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло назвал цели проведения сенатом США расследования причин возникновения COVID-19, действий Китая и реакции ВОЗ на пандемию.