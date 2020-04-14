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Политолог объяснил, что стоит за расследованием в США причин пандемии COVID-19

, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Политолог объяснил, что стоит за расследованием в США причин пандемии COVID-19
флаг США, pixabay.com
Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло назвал цели проведения сенатом США расследования причин возникновения COVID-19, действий Китая и реакции ВОЗ на пандемию. 
 
Эксперт убежден, что американское руководство преследует несколько целей. В беседе с Радио Sputnik Андрей Манойло уточнил, что главной причиной является попытка официально обвинить КНР в "создании" коронавируса. Второй целью расследования, по мнению политолога, станет обвинение Китая в недостаточности тех мер, которые были приняты для того, чтобы заболевание не вышло за пределы страны.
 
Манойло отметил, что США обратили внимание именно на Китай, поскольку в этой стране инфекция впервые себя проявила.
 
Специалист уверен, что Трамп обвинит власти КНР в пандемии COVID-19, а также во всех потерях, которые понесли страны Запада. Более того, американская сторона может призвать Пекин к ответственности и потребовать компенсацию. Не исключено также, что данная ситуация станет инструментом давления на Китай, чтобы заставить страну подписать соглашения по торговой сделке.
ЕТ

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