Политолог объяснил, что стоит за расследованием в США причин пандемии COVID-19

Доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло назвал цели проведения сенатом США расследования причин возникновения COVID-19, действий Китая и реакции ВОЗ на пандемию.

Эксперт убежден, что американское руководство преследует несколько целей. В беседе с Радио Sputnik Андрей Манойло уточнил, что главной причиной является попытка официально обвинить КНР в "создании" коронавируса. Второй целью расследования, по мнению политолога, станет обвинение Китая в недостаточности тех мер, которые были приняты для того, чтобы заболевание не вышло за пределы страны.

Манойло отметил, что США обратили внимание именно на Китай, поскольку в этой стране инфекция впервые себя проявила.

Специалист уверен, что Трамп обвинит власти КНР в пандемии COVID-19, а также во всех потерях, которые понесли страны Запада. Более того, американская сторона может призвать Пекин к ответственности и потребовать компенсацию. Не исключено также, что данная ситуация станет инструментом давления на Китай, чтобы заставить страну подписать соглашения по торговой сделке.