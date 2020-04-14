Трамп: США почти закончили разработку плана по снятию ограничений из-за COVID-19

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14 апреля 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ]

президент США Дональд Трамп, Jim LoScalzo/CNP/AdMedia

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство страны в настоящий момент завершает разработку плана по снятию ограничительных мер, которые были введены на фоне распространения коронавируса.

Американский лидер провел множество переговоров со специалистами в разных сферах и членами своей команды, передает ФБА "Экономика сегодня". В ближайшее время администрация направит новые и наиболее важные рекомендации губернаторам каждого штата, чтобы те обрели возможность безопасно открывать территории.

Отметим, что Дональд Трамп единолично принимает решение относительно снятия карантинного положения. "Президент заказывает музыку", — добавил американский лидер.