Трамп: США почти закончили разработку плана по снятию ограничений из-за COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство страны в настоящий момент завершает разработку плана по снятию ограничительных мер, которые были введены на фоне распространения коронавируса.
Американский лидер провел множество переговоров со специалистами в разных сферах и членами своей команды, передает ФБА "Экономика сегодня". В ближайшее время администрация направит новые и наиболее важные рекомендации губернаторам каждого штата, чтобы те обрели возможность безопасно открывать территории.
Отметим, что Дональд Трамп единолично принимает решение относительно снятия карантинного положения. "Президент заказывает музыку", — добавил американский лидер.