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Трамп рассказал, когда планирует снять ограничения на поездки с Европой

, 07:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Трамп рассказал, когда планирует снять ограничения на поездки с Европой
президент США Дональд Трамп, Yuri Gripas/Keystone Press Agency
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, когда планирует снять ограничения на поездки в Европу. Об этом американский лидер сообщил накануне во время общения с журналистами.
 
Трамп подчеркнул, что хочет снять ограничения на поездки "в подходящее время", однако не стал уточнять даже примерные сроки.
 
Напомним, с 14 марта американский лидер ввел 30-дневный запрет на въезд в США из государств Шенгенской зоны. Европейский Союз в свою очередь запретил на 30 дней въезд на свою территорию граждан тех стран, которые не входят в состав ЕС.
ЕТ
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