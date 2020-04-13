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В США за сутки более 1,5 тысяч человек скончались от COVID-19

, 07:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В США за сутки более 1,5 тысяч человек скончались от COVID-19
лаборатория, pixabay.com
За минувшие сутки количество погибших от коронавируса нового типа на территории США составило 1557. Соответствующие данные предоставили утром в понедельник сотрудники Университета Джонса Хопкинса.
 
К настоящему моменту общее число жертв коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах Америки достигло 20 457.
 
Количество подтвержденных случаев заражения COVID-19 в США составляет 526 391, выздоровели почти 31,3 тысячи пациентов.
 
Напомним, в минувшую субботу президент США Дональд Трамп ввел режим "масштабного бедствия" в Вайоминге. Заместитель пресс-секретаря американского президента Джадда Дира после этого заявила, что впервые в истории страны такой режим объявлен во всех 50 штатах.
ЕТ

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