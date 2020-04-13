В США за сутки более 1,5 тысяч человек скончались от COVID-19

За минувшие сутки количество погибших от коронавируса нового типа на территории США составило 1557. Соответствующие данные предоставили утром в понедельник сотрудники Университета Джонса Хопкинса.

К настоящему моменту общее число жертв коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах Америки достигло 20 457.