Политологи отметили актуальность ежедневных брифингов Алексея Текслера⠀

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13 апреля 2020, 20:32 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области. Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Политологи и эксперты считают, что открытость главы региона помогает жителям преодолеть страхи и неуверенность в период пандемии.

По мнению политолога Анатолия Гагарина, ежедневные брифинги губернатора Челябинской области с журналистами и посты в социальных сетях оказываются самым эффективным двусторонним каналом связи между властью и обществом. Как сообщали «Аргументы недели», в последние дни Алексей Текслер вынужден проводить брифинги в формате видеоконференций из-за самоизоляции. Напомним, глава региона не выходит из своего кабинета в связи с болезнью коронавирусом его пресс-секретаря Сергея Зюся. Заведующий кафедрой теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский, комментируя ежедневные брифинги Текслера, отметил, что сегодня работа журналистов очень важна, главам регионов необходимо использовать все методы связи с населением.

«Но важны и пользователи интернета, которые во многом дополняют и оценивают то, о чем пишут журналисты, распространяют их истории и сами их пишут, потому что мы знаем, как быстро распространяются слухи,- цитирует слова Ивана Засурского «Клуб Регионов». - Поэтому важно работать и с теми, и с другими – и через журналистов, и напрямую с людьми».

Как сообщает «Клуб Регионов», губернаторы других регионов общаются с журналистами намного реже, но, например, в Ставропольском крае и Башкирии ежедневные пресс-конференции проводят региональные министры здравоохранения.