Алексей Текслер рассказал о работе в условиях самоизоляции

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13 апреля 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поделился впечатлениями о работе в режиме самоизоляции. В связи с болезнью своего пресс-секретаря глава региона вынужден не покидать своего рабочего кабинета.

На ежедневном брифинге с журналистами, который сейчас губернатор проводит в режиме видеоконференций, Алексей Текслер отметил, что у него не возникает проблем с бытом. «Живу, как и все, кто находится в квартирах, - сказал Алексей Текслер. - Им передают еду, у меня такая же система. Я вырос в коммунальной квартире, где места было намного меньше». Губернатор рассказал, что управляет регионам при помощи видеокоференцсвязи.

«На качество работы это не влияет, - отметил Алексей Текслер.- Жизнь продолжается. Много задач помимо вируса. Главам городов и районов определил приоритеты на текущий период. Важно думать и о будущем. Поддержка людей, занятость, медицина, развитие экономики – главное».

О своем опыте самоизоляции Алексей Текслер также рассказал в программе «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым на телеканале Россия 1.



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