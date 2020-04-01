Путин подписал закон о наделении правительства правом вводить режим ЧС

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1 апреля 2020, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, который наделяет правительство правом вводить режим чрезвычайной ситуации на территории страны. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

В законе говорится, что правительство РФ теперь может координировать работу единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также ограничивать торговлю медизделиями и вводить особый порядок регистрации и оборота препаратов, предназначенных в условиях ЧС, военных действий или профилактики заболеваний, представляющих опасность для общества.

Кроме того, в 2020 году кабмин может устанавливать условия для закупок у единственного поставщика, вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве и осуществлять поддержку туроператорам, в том числе по возврату средств прибывшим из «закрытых» стран туристам.

Ранее сообщалось, что Госдума 31 марта приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий правительства в условиях чрезвычайных ситуаций.