Песков рассказал о подготовке обращения Путина к народу

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29 марта 2020, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Дмитрий Песков, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин решил обратиться к россиянам после многочасового совещания по экономической ситуации в стране. По его словам, формулировки дорабатывались ночью и утром следующего дня.

«Совещание это длилось часа три, высказывались разные прогнозы развития ситуации. В итоге вечером президент принял решение выступить с заявлением к людям», - поделился Песков в эфире на телеканале «Россия-1».

Официальный представитель Кремля отметил, что сложившееся в России ситуация с пандемией коронавируса является беспрецедентной. Он считает, что к такому нельзя быть стопроцентно готовым. Однако Песков добавил, что правительство должно принять единственное верное решение по выходу из нее.

Ранее Владимир Путин поручил правительству разработать изменения по увеличению пособия по безработице и начать доп.выплаты семьям с правом на маткапитал.