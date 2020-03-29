Путин поручил увеличить пособие по безработице

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству разработать изменения по увеличению пособия по безработице до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 31 декабря 2020 года. Об этом говорится в документе по итогам обращения главы государства к народу.
«… обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих... увеличение на период до 31 декабря 2020 года включительно максимального размера пособия по безработице до одного минимального размера оплаты труда», - сказано в поручении президента.
Кроме того, российский лидер просит установить на период до 31 декабря 2020 года включительно минимального размера пособия по временной нетрудоспособности в размере не менее одного МРОТ.
Ранее сообщалось, что Путин поручил правительству начать предоставлять дополнительные выплаты семьям, которые имеют право на маткапитал.