Путин поручил предоставить доп.выплаты имеющим право на маткапитал семьям

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29 марта 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с 1 апреля начать предоставлять дополнительные выплаты семьям, которые имеют право на материнский капитал, в размере 5 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

«… обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих осуществление, начиная с 1 апреля 2020 года (в течение трех месяцев) за счет средств федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно», - сказано в документе.

Ранее советующее предложение Путин вынес во время своего обращения к гражданам.