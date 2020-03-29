Путин поручил предоставить доп.выплаты имеющим право на маткапитал семьям

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству с 1 апреля начать предоставлять дополнительные выплаты семьям, которые имеют право на материнский капитал, в размере 5 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте до трех лет.
«… обеспечить внесение в законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации изменений, предусматривающих осуществление, начиная с 1 апреля 2020 года (в течение трех месяцев) за счет средств федерального бюджета ежемесячных дополнительных выплат семьям, имеющим право на материнский (семейный) капитал, в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно», - сказано в документе.
Ранее советующее предложение Путин вынес во время своего обращения к гражданам.