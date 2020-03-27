Эксперт оценил сообщение Макрона о распаде ЕС из-за коронавируса: «Окуклились в свои национальные границы»

Аргументы Недели → Политика 13+

27 марта 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: pixabay.com

Эксперт Института международных исследований МГИМО Леонид Гусев прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Евросоюз и Шенгенская зона могут «развалиться» из-за коронавируса.

«Судя по тому, как развиваются события, с какой скоростью идет зараза, и тому, что в связи с этим перекрыты все границы Шенгена и ЕС, не дают визы никому из других стран – действительно, это показывает, что у ЕС довольно большие проблемы в этом плане», - высказал эксперт.

При этом Гусев отметил, что на защитные меры ЕС были выделены «значительные суммы», но некоторые страны выживают самостоятельно, не получая никакой помощи. По его словам, каждое государство «окуклилось в свои национальные границы».

«… есть угроза экономике. Во время карантина производство закрывается, и восстановление потом заводов, фабрик, да и предприятий обслуживания тоже требует вложений. Закрыть легко, а открыть – не так просто», - пояснил он радио Sputnik..

Гусев добавил, что пока никто не знает, как выйти из такой ситуации, т.к. не рассчитывал на такой долгий период.