Французский президент Макрон предсказывает «конец Шенгенской зоны» и ЕС из-за коронавируса

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27 марта 2020, 07:45 [ «Аргументы Недели» ]

Эммануэль Макрон, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон во время прошедшего в формате видеоконференции вечером 26 марта саммита Европейского союза, предупредил других лидеров стран Евросоюза о риске развала ЕС и Шенгенской зоны из-за коронавируса.

Саммит ЕС проходил в онлайн режиме из-за пандемии вируса нового типа COVID-19, сообщает kp.ru.

Источник агентства Reuters поделился информацией о предупреждении Макрона своих коллег по Евросоюзу о риске распада Шенгенской зоны и самого ЕС. Французский президент заявил участникам видеоконференции, что если они сейчас на фоне пандемии коронавируса COVID-19 не проявят солидарность, Шенгенскому соглашению настанет конец.

«Риск, с которым мы сталкиваемся, – это конец Шенгенской зоны. На карту поставлено выживание европейского проекта», -цитирует инсайдер слова Макрона.

На данный момент известно: во Франции выявлено более 29,5 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались 1698 человек. Почти пять тысяч человек излечились.

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