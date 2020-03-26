Совместное патрулирование России и Турции в Сирии: боевики будут нейтрализованы

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26 марта 2020, 21:15 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Боевики будут нейтрализованы, фото: соцсети

Уровень напряженности в Идлибе, казалось бы, снизился: 23 марта состоялось второе совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М4. При этом террористы пытались помешать патрулю, заложив взрывные устройства. Сможет ли Турция нейтрализовать экстремистские группировки?

После инцидента в Идлибе в конце февраля, когда Турция обстреляла сирийские и российские самолеты, состоялись переговоры Путина и Эрдогана 5 марта. Стороны подтвердили приверженность «астанинскому формату» и согласовали меры по урегулированию конфликта в Сирии − введение режима прекращения огня, создание коридора безопасности и совместное патрулирование трассы М4, соединяющей Латакию и Алеппо, с 6 марта.

Зачем нужно совместное патрулирование? Оно призвано обеспечить безопасность передвижения мирного населения по трассе Алеппо – Латакия и предотвратить эскалацию насилия в регионе. В ходе телефонного звонка 12 марта Путин и Эрдоган договорились о создании координационных центров. При их содействии состоялось первое совместное российско-турецкое патрулирование трассы М-4 15 марта. Причем маршрут сократили из-за провокаций радикальных формирований. Они пытались перекрыть маршрут, прибегнув к помощи населения.

23 марта прошло второе совместное патрулирование участка трассы русскими и турецкими военными. Протяженность маршрута вновь была сокращена в целях обеспечения безопасности. Однако террористы успели заложить взрывные устройства на маршруте турецких военных около населенного пункта Сфухон. В результате двое турков получили ранения. Были повреждены две бронеавтомобиля.

Получается, террористические группировки продолжают дестабилизировать обстановку. Уже зафиксировано семь обстрелов 6 населенных пунктов со стороны «Джебхат ан-Нусра», запрещенной в РФ.

При этом Анкара намерена расширять маршрут совместного российско-турецкого патрулирования на участке трассы М4. Она обязалась нейтрализовать радикальные экстремистские группировки, препятствующие формированию зоны безопасности в 12-километровой зоне вокруг трассы. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Вопрос – сможет ли Анкара выполнить свои обязательства, если она ранее не смогла отмежевать вооруженную оппозицию от террористов и изгнать их из провинции Идлиб?

Договоренности с РФ могут подтолкнуть Реджепа Эрдогана к более активным методам противостояния с боевиками. К тому же, режим перемирия в Идлибе и организация российско-турецкого патруля получили одобрение европейскими лидерами. А значит, Анкаре пока выгодно соблюдать перемирие, а не заигрывать с экстремистами.

17 марта турецкий президент в режиме видеоконференции обсудил с лидерами Германии, Франции и Великобритании гуманитарную помощь жителям в Идлибе, миграционный кризис, борьбу с коронавирусом.

Le Figaro задается вопросом, как Европе выступить против Эрдогана единым фронтом, если она долгое время винила во всех бедах Россию и Сирию и называла исламистов сирийской оппозицией и жертвами режима.

Президент Турции перестал сдерживать беженцев, которые направились к Греции и Болгарии. В Европу смогли прорваться около 147 тыс. мигрантов, которые застряли на границе Греции. В самой Турции проживает уже 4,5 миллиона беженцев.

Анкара упрекнула Евросоюз в невыполнении совместного плана контроля за перемещениями мигрантов от 2016 г., а Грецию в нарушении норм международного права и прав человека. Ранее ЕС обязался помогать Турции с содержанием беженцев и либерализацией европейских виз для турецких граждан.

Эрдоган, скорее всего, попытается использовать мигрантов как рычаг давления на ЕС. В связи с распространением коронавируса он недавно заявил, что мы на пороге новой эпохи, которая принесет политические, экономические и общественные изменения общемирового характера. Какая ситуация сложится на Ближнем Востоке, он не уточнил при этом. А пока турецкие военные ожидают продолжения совместного патрулирования с Россией.