Жириновский оценил предложенные Путиным меры и назвал главную из них

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25 марта 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Владимир Жириновский, сайт Госдумы РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина к народу. Депутат выделил среди правильных мер российского лидера длинные выходные, перенос голосования поправкам в Конституцию и социальную поддержку граждан.

«Главное из предложенных мер - длинные выходные. Фактически с 28 марта по 5 апреля - девять дней. Это позволит нам остановить цепь передачи вируса от человека к человеку. Это наш удар по эпидемии», - высказал политик.

Жириновский добавил, что перенос голосования позволит избежать «каких-то кривотолков».

Кроме того, депутат отметил, что все ждали введения налога на вывод дивидендов на иностранные счета, и теперь огромное количество денег останется в России.