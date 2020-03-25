Путин предложил ввести налог в 13% на дивиденды по вкладам свыше 1 млн рублей

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 марта 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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Президент России Владимир Путин в своём обращении к нации предложил ввести налог в 13% на проценты по вкладам и доходу по ценным бумагам свыше 1 млн рублей.

«Во многих странах мира процентные доходы физических лиц от вкладов в банках и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом. У нас такой доход налогом не облагается. Предлагаю для граждан, чей общий объём банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 миллион рублей, установить налог на процентный доход в размере 13 процентов. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц», – заявил Путин.

Также президент отметил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России в офшоры должны облагаться адекватным налогом.

«Предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15 процентов. Естественно это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами. Прошу Правительство организовать такую работу. Если же иностранные партнеры не примут наше предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке», – отметил Путин в своём заявлении.



