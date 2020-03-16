В правительстве РФ удивлены реакцией Лукашенко на закрытие границы

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16 марта 2020, 20:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

В правительстве России отреагировали на высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что «вся Россия полыхает коронавирусом». В кабмине вызывает недоумение такая реакция главы республики на сообщение о закрытии границы РФ.

«В правительстве РФ вызывают недоумение высказывания руководства Республики Беларусь по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции … Утверждение, что "Россия вся полыхает от коронавируса", не соответствует действительности», - говорится в заявлении правительства.

Кроме того, там отметили, что в пропорциональном соотношении к численности населения ситуация в Белоруссии гораздо серьезнее, чем в России.

Ранее Лукашенко заявил, что ситуация в республике более спокойная и он считает, что это они должны закрываться от РФ. Кроме того, он добавил, что не видит смысла в закрытии своих границ, а обсуждать решение Москвы согласен только с Путиным.