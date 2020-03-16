Лукашенко назвал причину, почему Белоруссия не закрывает границы: «Они хотят - пусть закрываются»

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16 марта 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: БЕЛТА

Фото: Александр Лукашенко , kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир сошел с ума из-за коронавируса и призвал местные власти без паники выполнять свою работу. По его словам, в республике адекватно реагируют на угрозы заболевания.

«Нам не нужно закрывать ни от поляков, ни от россиян, ни от украинцев. Они хотят - пусть закрываются. Нам не надо этого делать, потому что это пустое. Закрываться всё равно мы не сможем, это невозможно», - высказал глава государства.

Лукашенко отметил, что если «не дай Бог, какая-то чума», то они территориально ее не победят. Кроме того, президент добавил, что закрывать границу с РФ не будет.

«До Кремля фуры будут стоять в очереди, а люди будут в бешенстве», - пояснил он.

Ранее Лукашенко сообщил, что будет обсуждать данное решение лично с Владимиром Путиным.