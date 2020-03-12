В Минске нашли политическое решение проблемы Донбасса

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12 марта 2020, 18:14 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: РИА-Новости

окрестности Горловки на фото автора

Контактная группа договорилась создать совет для решений по политическому урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом сообщили в ОБСЕ.

С заявлением выступила спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау. Ее слова цитирует агентство РИА-Новости.

«Политическая рабочая группа обсуждала вопросы, связанные с особым статусом отдельных районов Донецкой и Луганской областей согласно пункту 11 Комплекса мер», — заявила Хайди Грау: «Также было принято решение создать консультативный совет при рабочей группе, согласован проект его полномочий и порядка работы. В задачах совета будет выработка рекомендаций по политическим вопросам в рамках компетенции».

Война на Донбассе продолжается уже шесть лет. В апреле должен состояться саммит «нормандской четверки». На ней встретятся лидеры России, Германии, Франции и Украины. Предыдущая встреча закончилась обменом пленными.