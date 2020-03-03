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Киев отказывается помогать отпущенным по обмену украинцам

, 17:14 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Киев отказывается помогать отпущенным по обмену украинцам
Владимир Зеленский на фото Globallookpress/ FOT TEDI NEWSPIX PL

Освобожденные по обмену пленными украинцы оказались брошенными на произвол судьбы. Об этом заявил один из освобожденных. Мужчина вынужден жить на деньги, которые присылают ему из ЛНР.

На проблемы с социализацией на Украине рассказал Роман Коркишко. Этот житель Алчевска попался на шпионаже и работе на СБУ. Его отдали официальному Киеву после обмена удерживаемыми лицами.

Сейчас он перебрался в Мариуполь, живет в хостеле, где арендует койкоместо. Обменянный пытался устроиться на работу, но его никуда не берут. Единственное место, куда Коркишко предложили для трудоустройства — храм. Там его будут кормить.

«Хорошо, хоть не на паперти стоять», — возмущается теперь уроженец Алчевска: «Люди, я же не бомжевать сюда приехал. От государства я получаю ноль целых, ноль десятых помощи».

Официальный Киев пообещал заплатить на этой неделе освобожденным украинцам помощь в несколько тысяч долларов. Уроженцу Алчевска эти деньги, судя по всему, даже не обещаются.

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