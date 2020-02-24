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На Украине рассказали, сколько заплатят освобожденным из плена в Донбассе

, 18:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На Украине рассказали, сколько заплатят освобожденным из плена в Донбассе
Фото: pixabay.com

В Киеве заявили, что на следующей неделе освобождённым в рамках обмена пленными в Донбассе будет выплачено по несколько тысяч долларов.

Украинские власти заверили, что каждый освобождённый получит по 4 тысячи долларов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тысяч денежной помощи", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что в официальном сообщении сумма названа в национальной валюте. Кроме того, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что ведутся переговоры р покупке квартир для освобожденных украинцев.

АБ

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