На Украине рассказали, сколько заплатят освобожденным из плена в Донбассе

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24 февраля 2020, 18:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Киеве заявили, что на следующей неделе освобождённым в рамках обмена пленными в Донбассе будет выплачено по несколько тысяч долларов.

Украинские власти заверили, что каждый освобождённый получит по 4 тысячи долларов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Со следующего понедельника люди получат на свои банковские счета по 100 тысяч денежной помощи", - рассказали в ведомстве. Отмечается, что в официальном сообщении сумма названа в национальной валюте. Кроме того, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова рассказала, что ведутся переговоры р покупке квартир для освобожденных украинцев.