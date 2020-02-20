В МИД назвали условие проведения нового

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия готова согласовать дату новой встречи в «нормандском формате» после выполнения некоторых условий со стороны Украины, стабилизированные ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
«Если стабилизировалась, это очень хорошо, это означает, что у людей есть разум и желание всё-таки обеспечить реализацию тех решений, которые были приняты на "нормандском" саммите в Париже 9 декабря», - пояснил дипломат.
При этом Руденко надеется, что инцидентов на линии соприкосновения будет меньше. По его словам, Россия хотела бы видеть выполнение соглашений, которые были приняты в ходе «нормандского саммита», чтобы назначить новую дату.
«Потому что проводить просто саммит ради саммита - это пустая трата времени», - заключил он.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский вновь позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить подготовку к саммиту.