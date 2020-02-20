В МИД назвали условие проведения нового

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20 февраля 2020, 21:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

МИД РФ, wikipedia.org

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия готова согласовать дату новой встречи в «нормандском формате» после выполнения некоторых условий со стороны Украины, стабилизированные ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

«Если стабилизировалась, это очень хорошо, это означает, что у людей есть разум и желание всё-таки обеспечить реализацию тех решений, которые были приняты на "нормандском" саммите в Париже 9 декабря», - пояснил дипломат.

При этом Руденко надеется, что инцидентов на линии соприкосновения будет меньше. По его словам, Россия хотела бы видеть выполнение соглашений, которые были приняты в ходе «нормандского саммита», чтобы назначить новую дату.

«Потому что проводить просто саммит ради саммита - это пустая трата времени», - заключил он.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский вновь позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить подготовку к саммиту.