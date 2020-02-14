Зеленский опять позвонил Путину

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14 февраля 2020, 16:50 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

лидеры стран "нормандской четверки" на скриншоте видео прямой трансляции

Президент Украины позвонил в Кремль. Как сообщает пресс-служба Зеленского, разговор шел о подготовке к нормандскому саммиту. Он назначен на апрель. Однако его пытаются сорвать.

Пока с официальным заявлением выступила только пресс-служба президента Украины. Там сообщили о переговорах с Владимиром Путиным. Кроме того, была обозначена тема для разговора.

«Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в ходе Нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров «Нормандской четверки», — сообщила пресс-служба Зеленского.

Саммит назначен на апрель. Сейчас поговаривают о том, что он может быть сорван по вине официального Киева. Кроме того, на Донбассе уже начались провокации. На украинские позиции прибыли инструкторы из Франции и Германии. По их приказу были обстреляны окраины Донецка.