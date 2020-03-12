Повестка саммита «пятерки»: США волнует не коронавирус, а ядерная мощь РФ

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12 марта 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Америка наблюдает, фото: соцсети

За разговорами о падении цен на нефть, панике на финансовых рынках, вспышке коронавируса, больше похожего на биооружие, или об истерии Запада по поводу России, Китая или Ирана важно не забыть о подготовке к проведению саммита «ядерной пятерки».

Загадочное согласие Трампа

Президент США 28 февраля заявил, что готов обсудить контроль над вооружениями с лидерами пяти стран – постоянных членов СБ ООН. Причем Трамп представил это намерением России и Китая. Вот только инициатива Путина предполагает широкую повестку дня, состоящую из глобальных проблем и региональных конфликтов.

Американцы понимают цель встречи, но попытаются ее использовать для продвижения своих интересов в сфере национальной безопасности, получения международной поддержки и проведения переговоров с РФ и КНР. Об этом сообщает Рейтер,со ссылкой на старшего советника в администрации.

Впрочем, американская сторона не уточнила свои планы по поводу повестки саммита «пятерки». Поэтому сохраняется некая недосказанность в атмосфере неполного согласия.

Что будет в повестке саммита?

Сергей Лавров, глава МИД РФ, разъяснил, чтовопросы контроля над вооружениями будут обсуждаться на саммите «пятерки», но повестка будет шире. На форуме памяти Холокоста президент Путин заявил, что «особая ответственность» за сохранение цивилизации лежит на странах «ядерной пятерки» − России, США, Китае, Франции и Великобритании. Саммит «в любой стране, любой точке мира» необходим для мобилизации международного сообщества и поиска коллективных ответов на новые вызовы и угрозы.

Скорее всего, в «позитивной повестке» будут значиться актуальные проблемы, включая терроризм, распространение ОМУ, наркоторговлю, оргпреступность, торговлю людьми, миграции, новые технологии и региональные конфликты. В фокусе − проблемы мироустройства, повышение предсказуемости международной системы, соблюдение международного права и принципов многосторонности.

Замминистра Сергей Вершинин и директор Департамента международных организаций МИД Петр Ильичев допустили проведение саммита в рамках 75-й сессии ГА ООН в сентябре. А постпредставитель РФ при ООН Василий Небензя, напротив, сослался на плотный график. Как бы там ни было, Путин озвучит позицию РФ на сессии ГА ООН.

Сейчас проводится подготовительная работа: посольство РФ в США разъясняет суть предложения. Москва ожидает реакции лидеров «пятерки», чтобы согласовать место и время саммита. Инициативу поддержали Франция и Китай. Лондон намерен всерьез ее обсудить.

LeMonde: Париж поддерживает идею саммита, несмотря на разногласия

«Le Monde» подчеркивает «важное и символичное» значение саммита «пятерки» в год 75-летия ООН и Великой Отечественной войны. С точки зрения французов Москва хотела бы привлечь внимание на борьбу Советского Союза против нацистов, чтобы показать статус великой державы, военную мощь и дипломатический вес.

Лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны-основательницы ООН понимают важность событий истории и должны обеспечить устойчивость мирового порядка, при опоре на международное право и права человека. Он намекнул, что Елисейский дворец первый предложил провести уникальную встречу на сессии ГА ООН, но его все равно упрекнули в бездействии.

Судя по всему, Макрон сосредоточится на формировании новой европейской безопасности, и саммит будет использоваться для укрепления веса Франции и Европы. Соответственно, проблемы европейской безопасности следует включить в повестку.

В «La Revue Internationale» появилась статья о том, что Москва стремится восстановить международный порядок после односторонних действий США в Косово и Ираке и разрыва иранской сделки, но она сама также причинила ему урон. Какими же действиями? По мнению Этьенна Дьюита, Путин аннексировал Крым, поддерживает «сепаратистов» Донбасса и «военного преступника» Башара Асада. Кроме того, Россия практикует срывать работу в ООН и блокировать резолюции СБ ООН по Сирии. Об ошибках Франции – поддержка сепаратистов в Косово и Чечни, террористов в Ливии и Сирии, ничего не говорится. Одним словом, Дьюитт ничего не смыслит в международных отношениях…

На сайте RT France констатируется, что Россия, поддерживаемая Китаем, противостоит Западу по многим сюжетам (сирийский и украинский конфликты, кризис в Венесуэле, иранское досье), а работа ООН парализована. Но отмечается, что Путин призывает к поиску новых подходов, сохранению мира и стабильности, предотвращению новой мировой войны и обеспечению устойчивого развития в условиях нестабильности. Россия не угрожает и не навязывает волю ни одной из стран в отличие от США.

Общим для французской прессы стала констатация глубоких разногласий у «пятерки» по актуальным проблемам, несмотря на консенсус Москвы и Парижа о проведении саммита. И их следует учитывать.

Особая позиция Китая по СНВ

Пекин заявило поддержке идеи саммита и готов координировать действия с Москвой, но отверг предложение Трампа присоединиться к новому соглашению о сокращении стратегических наступательных вооружений, которое еще называют «ядовитой пилюлей». Его небольшой ядерный потенциал (300 ядерных боеголовок) носит оборонительный характер. Возникает вопрос − как обсуждать контроль над вооружениями на саммите, в случае самоустранения КНР?

Полное согласие ООН

Генсекретарь Антониу Гутерриш отметил, что саммит пяти постоянных членов СБ ООН необходим для преодоления разногласий. Тем более отношения между США, Россией и Китаем «абсолютно нерабочие». ООН выступает за подготовку к празднованию 50-летия Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.

Поскольку режим контроля над вооружениями разрушается, Рамеш Такур, бывший помощник генсекретаря, высказался за проведение саммита 9 мировых держав (‘P5+4’). Предлагается подключить Индию, Израиль, Пакистан и Северную Корею и принять глобальную конвенцию о неиспользовании ядерного оружия первым, уменьшении ядерного оружия со стороны РФ и США (90% от мирового запаса), присвоении ядерному оружию высокого уровня готовности к стабилизирующей роли в урегулировании кризисов.

Почему США больше волнует ядерная проблематика?

Конечно же, США сделают акцент на ядерной проблематике на саммите. Проблем накопилось много – это и развал правовой системы контроля над вооружениями, и проблемы ядерного распространения.

В апреле 2019 г. Трамп отдал приказ начать подготовку к переговорам с Китаем и Россией по вопросам контроля над вооружениями, включив в обсуждение новые виды оружия. Как сообщил Роберт О'Брайен, советник по национальной безопасности, США планируют скоро начать «серьезные переговоры». Скорее всего, в закрытом режиме.

Будет ли это новый договор или пролонгация СНВ-3 – остается гадать. Просочилась информация о назначении спецпосланником по переговорам с РФ и КНР о ядерном оружии Маршалла Биллингсли, заместителя госсекретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека.

Трамп оказался под сильным давлением демократов и ряда экспертных организаций (Фонд Карнеги за международный мир, Международное движение за глобальный ноль, Ассоциация за контроль над вооружениями). Они лоббируют в поддержку договора по СНВ-3. Как сообщает The Hill, большинство республиканцев выступают против ограничений ядерного потенциала США в условиях, когда России не доверяют, а КНР – за рамками соглашения.

Эксперт Брукингского института Пайфер Стивен критикует позицию Москвы, которая взваливает на Вашингтон «тяжелую работу» – убедить Пекин принять участие в переговорах.

На конференции стран «ядерной пятерки» 30 − 31 января в Пекине Россия представила вопросы к военным доктринам США, где допускается использование ядерного оружия для ответа на неядерные угрозы и размещение ПРО в космическом пространстве. США выразили критику РФ и КНР за недостаточную отчетность по контролю над вооружениями и соблюдению обязательств нераспространения ОМУ.

Неизвестно, как стороны будут договариваться о том, какие виды ядерного и неядерного оружия включать. Newsweek заметило, что Россия напрасно критикует администрацию за размещение маломощных ядерных боеголовок (W76-2) − она сама располагает большим запасом нестратегического маломощного ядерного оружия (2000 единиц), которое не попадает под договорные механизмы контроля.

Отметив уменьшение ядерного потенциала США и РФ − на 90%, по сравнению с запасами «холодной войны», Роберт Эйнхорн, старший сотрудник Брукингса, видит причину гонки вооружений в отсутствии новых соглашений. В условиях нестабильной стратегической среды имеются противоречия у ядерных держав и стран, не входящих в «ядерную пятерку», намерение Ирана выйти из ДНЯО и желание Саудовской Аравии и Турции получить ядерное оружие.

Франк Роуз выступил за создание механизма США и РФ для обсуждения противоречий, подписание нового договора в стратегической сфере, взаимодействие американского центра по снижению ядерных рисков с КНР и переговоры по заблаговременному уведомлению о запусках баллистических ракет.

А вот Р. Эйнхорн и Ст. Пайфер предлагают продление СНВ-3 на 5 лет и запуск переговоров США-РФ-КНР по вопросам контроля ядерного оружия, ПРО, обычных наступательных вооружений дальнего действия, гиперзвукового и космического оружия. Но сами оговариваются, что вряд ли это произойдет в ближайшей перспективе.

В общем, американские эксперты в большей степени озадачены не глобальными проблемами, а военным потенциалом конкурентов – России и Китая, которые якобы воспринимают либеральный миропорядок угрозой своему режиму. А ведь на самом деле все в точности наоборот – Запад боится подъема незападного мира и утраты доминирующих позиций в мире.

Как сформировать повестку?

При формировании повестки многостороннего саммита России необходимо учесть различия в позициях партнеров, их предпочтения при выборе тем обсуждения и разработать несколько вариантов.

На подготовительном этапе важно поговорить с каждой страной-участницей. Если для Франции на первом месте будут проблемы безопасности в Европе, на Ближнем Востоке и соблюдение принципов многосторонности, для КНР – обеспечение международной стабильности, то для США и Великобритании – проблема нераспространения ядерного оружия.

Вопросы ядерного нераспространения и разоружения, безусловно, будут включены в повестку. Пришло время выдвинуть новые предложения для стран, обладающих ядерным оружием и стремящихся к ядерным мирным технологиям, и решить, чем ответить на претензии по поводу высокоточного оружия и миротворчества России.

Неплохо бы составить подборку претензий к Западу, включив в нее вмешательство во внутренние дела стран; поддержку смены режимов и террористов, представляющихся оппозицией; попытки подменить общепризнанные нормы международного права концепцией «порядка, основанного на правилах». Об этом говорила официальный представитель МИД РФ М.В. Захарова на брифинге 27 февраля. Важно вынести на рассмотрение проект международной конвенции о предотвращении вмешательства во внутренние дела.

По итогам саммита нужно принять совместное заявление, где будут отражены общая приверженность принципам международного права, позиции стран, цели и мирные способы решения проблем.

Саммит «большой пятерки» − важный шаг на пути к более справедливому миропорядку! Москва должна начать форматировать глобальную повестку и не упускать инициативу, даже если не получится «новой Ялты». А пока Трамп решил не участвовать в праздновании 75-летия Победы в Москве 9 мая. Что и говорить – США со своей нелогичностью в очередной раз стушевались.