США приступили к рассмотрению предложения Путина о встрече

В Вашингтоне приступили к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН. Об этом 9 февраля сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.
По его словам, в настоящий момент российское посольство в американской столице разъясняет официальным лицам суть выдвинутого Владимиром Путиным предложения о встрече России, Великобритании, Китая, США и Франции.
Что касается модальностей подготовки саммита, то, наверное, было бы правильнее дождаться реакции всех лидеров стран "пятерки", и уже затем приступать к организационным деталям", - сказал Антонов, цитирует РИА Новости.
Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", российский лидер предложил провести встречу с участием лидеров "ядерной пятерки" - постоянных членов Совбеза ООН - на форуме памяти Холокоста в Иерусалиме 23 января.