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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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США приступили к рассмотрению предложения Путина о встрече "пятерки" СБ ООН

, 08:30 [ «Аргументы Недели» ]

США приступили к рассмотрению предложения Путина о встрече
фото: соцсети

В Вашингтоне приступили к проработке предложения президента России Владимира Путина о встрече лидеров пятерки постоянных членов Совбеза ООН. Об этом 9 февраля сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, в настоящий момент российское посольство в американской столице разъясняет официальным лицам суть выдвинутого Владимиром Путиным предложения о встрече России, Великобритании, Китая, США и Франции.

Что касается модальностей подготовки саммита, то, наверное, было бы правильнее дождаться реакции всех лидеров стран "пятерки", и уже затем приступать к организационным деталям", - сказал Антонов, цитирует РИА Новости.

Напомним, как ранее сообщали "Аргументы недели", российский лидер предложил провести встречу с участием лидеров "ядерной пятерки" - постоянных членов Совбеза ООН - на форуме памяти Холокоста в Иерусалиме 23 января.

АС

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