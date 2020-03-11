Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

Эксперт Корнилов назвал гипотетический ответ РФ Украине на водную блокаду Крыма

, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

Эксперт Корнилов назвал гипотетический ответ РФ Украине на водную блокаду Крыма
Река Днепр, Alexandr Altukhov / globallookpress.com

Отечественный политический эксперт Владимир Корнилов рассказал, как Российская Федерация могла бы ответить Киеву на организованную им водную блокаду Крымского полуострова. По данному вопросу аналитик высказался в телевизионном эфире.

Как отметил Корнилов, ставший гостем одной из программ канала «Россия-1», у Москвы есть возможность перекрыть Днепр в районе города Смоленска и пустить его в обход Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Сергей Марков назвал предполагаемого виновника крушения малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью. Суд по факту инцидента, произошедшего летом 2014 года, проходит в настоящий момент в Нидерландах.

 

ДЦ

В мире

Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

Президент Турции пообещал Сирии нанести мощный удар, если Дамаск продолжит нарушать режим тишины в Идлибе

Президент Турции пригрозил сирийским властям мощным ударом, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе. Эрдоган заявил о стремлении Анкары превратить временное перемирие в Идлибе в постоянное.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью