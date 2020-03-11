Эксперт Корнилов назвал гипотетический ответ РФ Украине на водную блокаду Крыма

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11 марта 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]

Река Днепр, Alexandr Altukhov / globallookpress.com

Отечественный политический эксперт Владимир Корнилов рассказал, как Российская Федерация могла бы ответить Киеву на организованную им водную блокаду Крымского полуострова. По данному вопросу аналитик высказался в телевизионном эфире.

Как отметил Корнилов, ставший гостем одной из программ канала «Россия-1», у Москвы есть возможность перекрыть Днепр в районе города Смоленска и пустить его в обход Украины.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Сергей Марков назвал предполагаемого виновника крушения малайзийского Boeing в небе над Донецкой областью. Суд по факту инцидента, произошедшего летом 2014 года, проходит в настоящий момент в Нидерландах.