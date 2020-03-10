Таинственный Джокер обещает рассекретить документы ООН

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10 марта 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Джокер ДНР

фото: pixabay.com

ООН может попасть в скандал. Один из самых засекреченных телеграм-каналов «Джокер ДНР» обещает рассекретить резонансные документы.



Добытые автором телеграм-канала «Джокер ДНР» разоблачают деятельность украинских спецслужб.

«В ближайшее время я опубликую интересную информацию о том, как СБУ подставляет всемирную организацию ООН», — написал автор канала «Джокер ДНР»: «У меня давно эти данные, но руки не доходят».

Документы могут быть опубликованы в ближайшее время.

«Джокер ДНР» стал известен после серии громких публикаций с секретными документами украинских силовиков. Они получили подтверждение в жизни. СБУ сейчас разыскивает человека, который стоит за этим телеграм-каналом.

Выяснить кем является автор «Джокера ДНР», никто не может. Скорее всего, в этих розысках принимает участие сам создатель телеграм-канала. Он появился спустя некоторое время после начала реформы украинских спецслужб, инициированной Зеленским. Ее результатом станет сокращение количества сотрудников СБУ на 50 процентов.

Телеграм-канал «Джокер ДНР» может стать местью украинскому президенту за реформу. Кроме того, телеграм-канал может быть связан с блогером Анатолием Шарием.