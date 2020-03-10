Все новости >>

//Политика 13+

Таинственный Джокер обещает рассекретить документы ООН

, 18:51 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал Джокер ДНР

Таинственный Джокер обещает рассекретить документы ООН
фото: pixabay.com

ООН может попасть в скандал. Один из самых засекреченных телеграм-каналов «Джокер ДНР» обещает рассекретить резонансные документы.

Добытые автором телеграм-канала «Джокер ДНР» разоблачают деятельность украинских спецслужб.

«В ближайшее время я опубликую интересную информацию о том, как СБУ подставляет всемирную организацию ООН», — написал автор канала «Джокер ДНР»: «У меня давно эти данные, но руки не доходят».

Документы могут быть опубликованы в ближайшее время.

«Джокер ДНР» стал известен после серии громких публикаций с секретными документами украинских силовиков. Они получили подтверждение в жизни. СБУ сейчас разыскивает человека, который стоит за этим телеграм-каналом.

Выяснить кем является автор «Джокера ДНР», никто не может. Скорее всего, в этих розысках принимает участие сам создатель телеграм-канала. Он появился спустя некоторое время после начала реформы украинских спецслужб, инициированной Зеленским. Ее результатом станет сокращение количества сотрудников СБУ на 50 процентов.

Телеграм-канал «Джокер ДНР» может стать местью украинскому президенту за реформу. Кроме того, телеграм-канал может быть связан с блогером Анатолием Шарием.

//картина дня

Политика

Жириновский рассказал, что может ждать Путина на президентских выборах 2024 года

Жириновский рассказал, что может ждать Путина на президентских выборах 2024 года

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, какие перспективы ожидают нынешнего главу государства Владимира Путина в том случае, если будут сняты ограничения на число президентских сроков.

ООН может попасть в скандал. Один из самых засекреченных телеграм-каналов «Джокер ДНР» обещает рассекретить резонансные документы.

ООН может попасть в скандал. Один из самых засекреченных телеграм-каналов «Джокер ДНР» обещает рассекретить резонансные…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Владимир Путин ответил в Госдуме на предложение Валентины Терешковой об обнулении президентских сроков. Такую идею поддержали многие депутаты Госдумы и президенту…