За таинственным «Джокером» стоит Шарий?

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20 декабря 2019, 18:27 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

скриншот технических свойст документа, присланного "Джокером ДНР"

Авторство «Джокера ДНР» может принадлежать украинскому блогеру Анатолию Шарию. Таинственный телеграмм-канал публикует военные секреты ВСУ, сообщает данные о местах нахождения тяжелой техники в зоне боевых действий на Донбассе, а также распространяет реальные военные карты. Корреспондент АН был удивлен, когда изучил служебную информацию распространяемых файлов.

Подозрение в причастности «Джокера ДНР» к информационной структуре Анатолия Шария появилось после изучения свойств одного из документов ВСУ, присланных автору. В нем содержатся указания провести разъяснительную беседу среди украинских военных о том, что им запрещено становиться членами какой-либо партии или общественной организации.

Все компьютерные файлы содержат техническую информацию, которая сохраняется автоматически вне желания пользователя. Присланный автором «Джокера ДНР» файл подобную информацию также содержит. Документ был создан 5 августа 2019 года в 17:38. Его вывели на печать через два дня, 7 августа. Это произошло после обеда, около половины четвертого. А последний раз он сохранялся 5 декабря.

Это последнее сохранение может говорить о том, что документ был открыт и переведен в режим редактирования, который удобен для чтения в отличие от защищенного режима. После сохранения документа, программный редактор иногда присваивает свойства той программы, которая установлена на компьютере пользователя.

Технические свойства документа, присланного корреспонденту АН автором «Джокера ДНР», сообщают, что программа зарегистрирована на некого Lenny, который работает в организации Sharijnet.

Sharij.net — это сайт украинского блогера Анатолия Шария. Он известен отчаянной критикой официального Киева. Ранее Шарий «мочил» Порошенко. С приходом к власти Зеленского он попытался протиснуться в политику и даже пытался поучаствовать в парламентских выборах. Однако ему этого не дали.

После этого Шарий начал критиковать Зеленского. А в конце октября в мессенджере telegram появились два канала: «Джокер» и «Джокер ДНР». Первый занимается сливом политических инсайдов. Второй специализируется на военных документах.

Сайт Анатолия Шария представляет собой обычное средства массовой информации. Среди его авторов присутствует и некий Lenny. Этот автор поднимает политические темы, а также пишет на темы, связанные с силовыми структурами.