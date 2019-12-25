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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

«Джокер» опубликовал новую карту ВСУ под Мариуполем

, 17:52 [ «Аргументы Недели», , ] Источник: Джокер ДНР

«Джокер» опубликовал новую карту ВСУ под Мариуполем
снимок опубликованной "Джокером ДНР" военной карты ВСУ

В телеграм-канале «Джокер ДНР» появилась позиций украинских армейцев на южном фронте. Судя по описанию, речь идет о месте нахождения украинской армии в окрестностях Мариуполя.

Откуда взята карта, не сообщается. Судя по снимку, она была сфотографирована на столе у одного из украинских военачальников. В нижнем углу лежит сломанная линейка. На изломах карты блики, и тень фотографа, который удерживает смартфон в руках. Так бывает, когда человек делает снимок на столе, а источником света стала лампа над головой.

«Публикую фотографии секретной карты из штаба солдатиков 10 бригады ВСУ, которая сейчас находится на передовой в районе Мариуполя», — пояснил автор телеграм-канала «Джокер ДНР», который опубликовал снимок карты.

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