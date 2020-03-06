Афганский парадокс: соглашение Вашингтона с талибами, а как же Кабул?

//Политика 13+

6 марта 2020, 18:53 [ «Аргументы Недели», Марина Панюжева ]

Соглашение подписали Залмай Халилзади и Мулла Абдул Гани Барадар, фото соцсети

29 февраля в Дохе администрация США впервые подписала «историческое» соглашение о мире с террористическим движением «Талибан», запрещенным в России. Уже идут российско-американские консультации по снятию санкций, но вот межафганские переговоры могут не начаться 10 марта.

Эксперты призадумались, какие будут последствия для региона после вывода иностранных войск и получения талибами международного статуса? Действительно, как может ситуация ухудшиться – после более 18 лет американской оккупации, бесконечной вереницы терактов, хаоса и нестабильности?

Условия сделки США и «Талибан»

Мирное соглашение подписали спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан», мулла Абдулла Гани Барадар. Предусматривается «постоянное и всеобъемлющее перемирие». Афганское правительство не подписывало это соглашение. К чему же пришли стороны соглашения?

Во-первых, США намерены содействовать исключению «Талибан» из санкционного списка ООН к маю, а затем снять санкции с членов движения к августу.

Во-вторых, численность ВС США в Афганистане сократится с 13 тысяч до 8,6 тысяч человек на пяти военных базах. На это отводится 4,5 месяца.

Американские и союзнические войска будут выведены из Афганистана в течение 14 месяцев.США гарантируют отказ от вмешательства во внутренние дела Афганистана. На практике это вряд ли возможно. По всей видимости, меняется формат взаимодействия.

Белый дом выйдет из сделки, если талибы не будет выполнять договоренности. Они обязаны соблюдать мир, воздерживаться от насилия, прекратить сотрудничать с «Исламским государством», запрещенным в РФ. Однако нет гарантий того, что талибы не попытаются свергнуть правительство. И главный «сюрприз» − освобождение 5 тысяч заключённых движения «Талибан» в ответ на освобождение тысячи заложников. Обмен пленными даст старт межафганскому диалогу 10 марта.

Пока Трамп поздравлял президента Ашрафа Гани, тот поставил под сомнение требование освободить исламистов. В Кабул смогут вернуться боевики, а этого афганским властям меньше всего нужно. Они не брали на себя обязательств освобождать боевиков. Это должно стать предметом обсуждения на переговорах.

По сообщению РИА Новости, контакты все же были установлены между правительством и «Талибан» 2 марта.При этом талибы возобновили нападения на правительственные силы, нарушив «режим снижения уровня насилия». Как сообщает BBC, 3 марта талибы 43 раза совершали нападения на контрольные посты. В ответ американская авиация 4 марта нанесла удар по их силам, показав − США не бросают союзников, хоть и стремятся сохранить соглашение. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в поддержку мер по сокращению насилия. «Талибан» по этой логике должен избегать нарушения соглашений.

Парадоксально, американцы зачищали страну от талибов, но вышло все иначе. Они сейчас контролируют до 70% территории Афганистана, включая сельские районы, развернув наступление в крупных городах. С этим вынуждены считаться США.

Кто помог заключению соглашения?

Переговоры о заключении соглашения между США и талибами проводились с июля 2018 г. Процессмирного урегулирования прервался после терактов осенью 2019 г. Затем возобновился в декабре.

Процесс мирного урегулирования конфликта в Афганистане осуществлялся с начала 2010-х г. Были вовлечены США, Россия, Китай, Пакистан, Индия, Саудовская Аравия, Турция, Узбекистан и Иран. Россия играла активную роль в рамках Московского формата консультаций, межафганского форума и консультаций с Китаем, США и Пакистаном.

Позиция Москвы отличалась ясностью: она выступает в поддержку политико-дипломатических методов урегулирования конфликта и межафганского диалога. Мирное соглашение имеет значение для ее безопасности. Как сообщил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов, Россия отменит санкции против «Талибан», как только СБ ООН примет решение.

6 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: Россия надеется на реализацию мирного соглашения и стремление к подлинному миру всех общественно-политических сил в Афганистане.

Евросоюз считает новое соглашение первым шагом к всеобъемлющему мирному процессу, а вот Иран отказывает США в праве его подписывать, поддерживая межафганские переговоры под эгидой ООН, с учетом интересов стран-соседей. Как известно, Тегеран выступает против присутствия иностранных войск в Афганистане и на Ближнем Востоке в целом.

В интервью французскому телеканалу France24 Карим Пакзад, специалист по Афганистану и Пакистану, предположил, что «Талибан» останется в главном выигрыше. Возможный приход к власти талибов беспокоит гражданское общество в Афганистане. Понятно, что «новое Средневековье» страшит молодое население, женщин, деятелей творческих профессий.

Когда же начнутся межафганские переговоры?

Поскольку в крупных городах Афганистана идет противостояние правительства и боевиков, межафганские переговоры могут не начаться 10 марта. К тому же, политическое противостояние между президентом Ашрафом Гани и главой исполнительной власти Абдуллой Абдуллой может сорвать подготовку к переговорам.

Пока не решенным остается, кто будет вести диалог с талибами, какая будет повестка, как обменяют пленных и, в конечном счете, как пройдет интеграция «Талибан» во внутриполитический процесс.

Посол России в Кабуле Александр Мантыцкий считает, что талибы войдут либо в правительство национального единства, либо в переходную администрацию.

В МИА «Россия сегодня» задаются вопросами: не превратится ли Афганистан в тихую гавань для радикалов; продолжит ли «Талибан» борьбу за власть; означает ли соглашение с талибами фиаско для США?

К этому добавим еще и такие вопросы: насколько долго останется у власти президент Афганистан; смогут ли талибы удержать страну от хаоса и прихода к власти ИГИЛ; что будет сделано для контртеррористического сотрудничества России и стран Средней Азии.

Что означает уход США из Афганистана?

Администрация, как писали «Аргументы недели», начала широкий процесс исхода с Ближнего и Среднего Востока, при противодействии вашингтонского истеблишмента. Бизнес-подход Трампа не предполагает извлечение выгоды от бесконечных войн. На «гениальную» операцию было потрачено 2 триллиона долларов. Более 2400 солдат были убиты.Это меньше потерь СССР − более 15 тыс. человек, но ощутимо для американцев.

Кандидат от Демократической партии Майкл Блумберг и бывший советник Джон Болтон раскритиковали сделку, которая ставят под угрозу безопасность США.

Скорее всего, решение Трампа – своеобразный трюк перед президентскими выборами в ноябре. Бравируя окончанием войны в Афганистане, он надеется на волне пацифизма приумножить голоса электората. По-видимому, США будут цепко следить за ситуацией и вмешиваться под предлогом неспособности афганских властей защитить население перед террористической угрозой. Не исключается, что военный контингент понадобится США на новых направлениях.

Как прогнозирует «Царьград», США выгоден всеобщий пожар в Афганистане, поскольку угроза терроризма держит в узде весь регион, а миллионные потоки беженцев из среднеазиатских республик могут ринуться в Россию.

Вывод американских сил из Афганистана может дестабилизировать обстановку или проще погрузить регион в хаос. Вслед за провалом мирных инициатив наступит новый виток гражданской войны, переход Кабула под контроль талибов или еще хуже боевиков «Исламского государства». Всплеск терроризма будет угрожать безопасности Центральной и Средней Азии. Основную нагрузку придется на себя взять России, Китаю, Ирану и Пакистану. Именно их мощь представляет угрозу американской безопасности.

Между тем Георгий Асатрян,эксперт РСМД по политике США в Афганистане и на Ближнем Востоке, считает, что уменьшение присутствия США приведет к усилению официальных властей в Афганистане, достижению перемирия с интеграцией умеренной части «Талибан» и обновлению региональной системы и политической жизни Афганистана.

Требуется высоко адаптивная и гибкая стратегия всестороннего развития отношений России с Кабулом и поддерживания безопасности в труднодоступных горных районах на севере страны. Там наблюдается появление террористических группировок. Важно совместно бороться с экстремистскими идеями, чтобы предотвратить их расползание на территории Афганистана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

По сообщениюАлександра Мантыцкого, посла России в Афганистане, в апреле запланированы встречи Секретарей Советов безопасности государств-членов ШОС и третий раунд шестисторонних консультаций секретарей Советов безопасности и советников по национальной безопасности России, Афганистана, Индии, Ирана, Китая и Пакистана, посвященной афганской проблематике. Безусловно, антитеррористическое сотрудничество будет продолжаться в рамках ОДКБ, ШОС, СНГ, ООН. Возможно, появятся новые форматы взаимодействия с партнерами в сфере госсектора, безопасности и экономики. И вместо дискурса о том, как быть с талибами, на повестке будут решения насущных проблем региона.