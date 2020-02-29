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Америка подписала мирное соглашение с "Талибаном"*

, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Америка подписала мирное соглашение с
фото: pixabay.com

Соединенные штаты Америки и террористическое движение "Талибан"* заключили мирное соглашение в ходе церемонии в катарской Дохе. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщает агентство ТАСС.

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения "Талибан"*, глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар данное соглашение подписали.

Документ должен положить конец конфликту, который продолжается в Афганистане почти 20 лет. Согласно договору, США и НАТО выведут всех военных с территории страны при условии, что "Талибан"* будет соблюдать мир.

Текст данного соглашения предусматривает сокращение численности войск Соединенных штатов Америки и коалиции до 8,6 тысяч человек за 135 дней, а также полный вывод иностранных войск из страны за 14 месяцев.

 

* - запрещенная в России террористическая организация

АС

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