Зеленский оскандалился с заявлением фейка

//Политика 13+

5 марта 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Владимир Зеленский на фото Globallookpress/ Zygimantas gedvila via www.imago

Президент Украины попал в скандал. Он выступил с заявлением, которое не соответствует действительности.

В скандал украинский лидер попал после опровержения его собственного заявления. Украина отказалась эвакуировать из Уханя девушку с собакой. Этот отказ вызвал общественный резонанс. И официальному Киеву пришлось оправдываться.

«Мы, как государство, можем предложить ей больше, чем другим людям предложено: хоть завтра мы вас забираем, а собачку заберем даже в посольство, а не в приют или гостиницу, и потом, когда Китай разрешит — вы ее заберете», — заявил Зеленский.

На деле оказалось, никаких предложений девушке не поступало. Украинские власти с ней даже не связывались.

«В интернете гуляет такая информация», — прокомментировала слова Зеленского застрявшая в Китае украинка: «Это фейк. Мне сегодня никто не звонил и не писал ни с какими предложениями и вариантами».

Справедливости ради, нужно сказать, что это больше похоже на недоразумение. Зеленский говорит слишком двусмысленно. Его формулировки читаются, в том числе, как «украинские власти могут предложить».

Когда-нибудь эта двусмысленность подведет украинского лидера. Он уже говорил на выборах, что запросто может закончить войну на Донбассе. «Для этого нужно просто перестать стрелять», — говорил Зеленский.

Накануне Донбасс был обстрелян минами запрещенного калибра. А до этого под обстрел украинской армии попали дома в окрестностях Горловки.