Все новости >>

//Политика 13+

Зеленский оскандалился с заявлением фейка

, 17:02 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Зеленский оскандалился с заявлением фейка
Владимир Зеленский на фото Globallookpress/ Zygimantas gedvila via www.imago

Президент Украины попал в скандал. Он выступил с заявлением, которое не соответствует действительности.

В скандал украинский лидер попал после опровержения его собственного заявления. Украина отказалась эвакуировать из Уханя девушку с собакой. Этот отказ вызвал общественный резонанс. И официальному Киеву пришлось оправдываться.

«Мы, как государство, можем предложить ей больше, чем другим людям предложено: хоть завтра мы вас забираем, а собачку заберем даже в посольство, а не в приют или гостиницу, и потом, когда Китай разрешит — вы ее заберете», — заявил Зеленский.

На деле оказалось, никаких предложений девушке не поступало. Украинские власти с ней даже не связывались.

«В интернете гуляет такая информация», — прокомментировала слова Зеленского застрявшая в Китае украинка: «Это фейк. Мне сегодня никто не звонил и не писал ни с какими предложениями и вариантами».

Справедливости ради, нужно сказать, что это больше похоже на недоразумение. Зеленский говорит слишком двусмысленно. Его формулировки читаются, в том числе, как «украинские власти могут предложить».

Когда-нибудь эта двусмысленность подведет украинского лидера. Он уже говорил на выборах, что запросто может закончить войну на Донбассе. «Для этого нужно просто перестать стрелять», — говорил Зеленский.

Накануне Донбасс был обстрелян минами запрещенного калибра. А до этого под обстрел украинской армии попали дома в окрестностях Горловки.

//картина дня

В мире

Герой России назвал способные победить Турцию силы РФ в случае войны с Анкарой

Герой России назвал способные победить Турцию силы РФ в случае войны с Анкарой

Российская Федерация и Турция в военном отношении являются представителями разных лиг. Соответствующую точку зрения высказал некоторое время назад Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Бывший премьер ДНР Александр Бородай прокомментировал информацию о том, что прокуратура соседней ЛНР признала убитого командира ополчения Алексея Мозгового виновным в расстреле автомобиля с мирными людьми.

Бывший премьер ДНР Александр Бородай прокомментировал информацию о том, что прокуратура соседней ЛНР признала убитого…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович рассказал о первом впечатлении после встречи с новым премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём. Известно, что глава правительства…

//новости ан