Зеленский оскандалился с заявлением фейка

Президент Украины попал в скандал. Он выступил с заявлением, которое не соответствует действительности.
В скандал украинский лидер попал после опровержения его собственного заявления. Украина отказалась эвакуировать из Уханя девушку с собакой. Этот отказ вызвал общественный резонанс. И официальному Киеву пришлось оправдываться.
«Мы, как государство, можем предложить ей больше, чем другим людям предложено: хоть завтра мы вас забираем, а собачку заберем даже в посольство, а не в приют или гостиницу, и потом, когда Китай разрешит — вы ее заберете», — заявил Зеленский.
На деле оказалось, никаких предложений девушке не поступало. Украинские власти с ней даже не связывались.
«В интернете гуляет такая информация», — прокомментировала слова Зеленского застрявшая в Китае украинка: «Это фейк. Мне сегодня никто не звонил и не писал ни с какими предложениями и вариантами».
Справедливости ради, нужно сказать, что это больше похоже на недоразумение. Зеленский говорит слишком двусмысленно. Его формулировки читаются, в том числе, как «украинские власти могут предложить».
Когда-нибудь эта двусмысленность подведет украинского лидера. Он уже говорил на выборах, что запросто может закончить войну на Донбассе. «Для этого нужно просто перестать стрелять», — говорил Зеленский.
Накануне Донбасс был обстрелян минами запрещенного калибра. А до этого под обстрел украинской армии попали дома в окрестностях Горловки.