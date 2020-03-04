Киев обстрелял Донбасс запрещенным калибром

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4 марта 2020, 16:52 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Воронки глубиной почти в человеческий рост. Таковы последствия обстрела поселка Сигнальное под Донецком. Украинская армия обрушила на жилой дом мины калибром 120 мм. Они запрещены Минскими соглашениями. Корреспондент АН побывал на месте обстрела.

Все началось с вечера. Около шести, может быть в половину седьмого, стены дома Галины Сыса содрогнулись от страшного взрыва. На дровяник упала мина.

«Мы в этот момент находились в комнате, сидели на диване, ужинали», — рассказала Галина Сыса корреспонденту АН: «Свет сразу потух».

Через пару минут новый удар. Вторая мина упала возле орешника. Теперь там глубокая воронка. Даже по примерным прикидкам ее ширина по диаметру как минимум на две ширины рук взрослого мужчины. Когда в образовавшуюся яму спустилась дочь хозяйки дома, Наталья Коренева, и встала в полный рост, ее голова едва возвышалась над поверхностью земли.

«Говорят снаряд не падает дважды в одну воронку», — с горькой усмешкой Наталья Коренева: «Три года назад именно в это место снаряд уже прилетал. Но в прошлый раз калибр был меньше. В этот раз мина была калибром 120 миллиметров».

В апреле состоится саммит «Нормандской четверки». Президент Украины будет смотреть в глаза лидерам Франции, Германии и России. Год назад, на выборах Владимир Зеленский говорил: «чтобы прекратить войну на Донбассе, нужно просто перестать стрелять».

Но это Зеленский говорил украинцам. Ему очень хотелось стать президентом. Когда же Зеленского выбрали, чуть больше, чем за месяц до апрельского саммита, во двор Галины Сыса прилетела мина калибром 120 миллиметров. В саммит Галина, ее дочь и внучка верят так же, как в деда Мороза.

«Даже до Зеленского было тише», — говорит Наталья Коренева: «Честно говоря, мы от этого всего уже отвыкли. За последние годы, эти две недели были самые жесткие».

Чуть больше, чем две недели назад на позиции украинской армии зашли инструкторы из Германии и Франции. После этого по всей линии фронта начались жесткие обстрелы. 23 февраля украинская армия "поздравила" Горловку обстрелом. В первый день весны на окраине Донецка пострадали школа и жилые дома. А накануне вечером, на дом Галины Сыса упали мины, у которых калибр запрещен Минскими соглашениями.

На месте побывал корреспондент АН. На видео можно увидеть, как выглядит воронка глубиной почти в рост взрослого человека.