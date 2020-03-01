В первый день весны ВСУ обстреляли Донецк

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1 марта 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Украинская армия обстреляла окраины Донецка. Стрельба началась еще накануне вечером. Она продолжалась до самого утра. Корреспондент АН выехал на место и увидел результаты обстрела своими глазами.

Уже утром наблюдатели ОБСЕ кружили по Александровке. Этот населенный пункт находится на окраине Донецка. Накануне там был обстрелян жилой сектор и школа.

Стрельба началась еще накануне вечером. Ее хорошо слышали в районе Трудовских. Это тоже окраина Донецка. Последние пару дней Трудовские подвергаются бомбардировке. Утренний обстрел там слышали.

«Он начался с половины седьмого и продолжался до начала восьмого», — рассказала корреспонденту АН Татьяна Рылова. Она живет на Трудовских. Ее дом пострадал сильнее всего.

Когда все началось, в доме находилась внучка. Она вспоминает произошедшее с дрожью в голосе: «Мы спрятались с бабушкой и соседкой. Она пришла в гости. Спрятались в дальней комнате, как обычно. Было очень страшно. Давно такого не слышала».

Сейчас на позициях украинской армии находятся инструкторы из Франции и Германии. 23 февраля украинская армия подвергла массированному обстрелу окрестности Горловки. По некоторым данным, это обострение обстановки на Донбассе связано с попытками провести "разведку боем".