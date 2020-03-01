В первый день весны ВСУ обстреляли Донецк

Украинская армия обстреляла окраины Донецка. Стрельба началась еще накануне вечером. Она продолжалась до самого утра. Корреспондент АН выехал на место и увидел результаты обстрела своими глазами.
Уже утром наблюдатели ОБСЕ кружили по Александровке. Этот населенный пункт находится на окраине Донецка. Накануне там был обстрелян жилой сектор и школа.
Стрельба началась еще накануне вечером. Ее хорошо слышали в районе Трудовских. Это тоже окраина Донецка. Последние пару дней Трудовские подвергаются бомбардировке. Утренний обстрел там слышали.
«Он начался с половины седьмого и продолжался до начала восьмого», — рассказала корреспонденту АН Татьяна Рылова. Она живет на Трудовских. Ее дом пострадал сильнее всего.
Когда все началось, в доме находилась внучка. Она вспоминает произошедшее с дрожью в голосе: «Мы спрятались с бабушкой и соседкой. Она пришла в гости. Спрятались в дальней комнате, как обычно. Было очень страшно. Давно такого не слышала».
Сейчас на позициях украинской армии находятся инструкторы из Франции и Германии. 23 февраля украинская армия подвергла массированному обстрелу окрестности Горловки. По некоторым данным, это обострение обстановки на Донбассе связано с попытками провести "разведку боем".