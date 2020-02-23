ВСУ «поздравили» ДНР обстрелом Горловки

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23 февраля 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Повреждены несколько домов. Таков результат обстрела жилого сектора в поселке Гольмовский. Это пригород Горловки. Бить начали рано утром 23 февраля. Дети в этот момент еще спали. Корреспондент АН побывал в населенном пункте, и увидел последствия обстрела своими глазами.

В окрестностях Горловки украинская армия обстреляла жилой сектор в восемь часов утра. В этот момент в домах находились люди.

«Я в этот момент находилась в доме», — рассказала корреспонденту АН Зоя Самоквит. Пенсионерка живет в этом самом поселке Гольмовский. Ее дом пострадал в числе прочих: «Страшно было. Как начали бить. Ужасно, дети мои, золотые. Только я не могу понять из чего стреляли. Так бывает, когда провода горят или по проводам бьют. Вот, так: др-р-р-р-р-р, др-р-р-р-р».

В результате обстрела повреждены несколько дворов. В одном из них была перебита труба газопровода. Хозяевам дома пришлось экстренно перевязывать ее мокрой тряпкой.