Все новости >>

//Общество 13+

ВСУ «поздравили» ДНР обстрелом Горловки

, 18:41 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

ВСУ «поздравили» ДНР обстрелом Горловки

Повреждены несколько домов. Таков результат обстрела жилого сектора в поселке Гольмовский. Это пригород Горловки. Бить начали рано утром 23 февраля. Дети в этот момент еще спали. Корреспондент АН побывал в населенном пункте, и увидел последствия обстрела своими глазами.

В окрестностях Горловки украинская армия обстреляла жилой сектор в восемь часов утра. В этот момент в домах находились люди.

«Я в этот момент находилась в доме», — рассказала корреспонденту АН Зоя Самоквит. Пенсионерка живет в этом самом поселке Гольмовский. Ее дом пострадал в числе прочих: «Страшно было. Как начали бить. Ужасно, дети мои, золотые. Только я не могу понять из чего стреляли. Так бывает, когда провода горят или по проводам бьют. Вот, так: др-р-р-р-р-р, др-р-р-р-р».

В результате обстрела повреждены несколько дворов. В одном из них была перебита труба газопровода. Хозяевам дома пришлось экстренно перевязывать ее мокрой тряпкой.

//картина дня

Губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу сообщил, что Россия и Турции прорабатывает решение, которое позволит гражданам РФ расплачиваться на отдыхе рублями.

Губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу сообщил, что Россия и Турции прорабатывает решение, которое позволит…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Нет ничего удивительного в решении певца Сергея ШНУРОВА податься в политику. Оно подобно «спектаклю» телеведущией Ксении СОБЧАК на последних выборах президента РФ.

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Музыкальный продюсер и общественный деятель Андрей Разин поддержал телеведущего Дмитрия Шепелева, заявившего об уходе с Первого канала. Шепелев давно намекал, что вести…

Глава Евпатории объяснил своё поручение чиновникам наполнять карманы. Роман Тихончук заявил, что пытался лишь доходчиво, доступным языком объяснить, как увеличить…

//новости ан

В начале января подруга Илона Маска сообщила, что пара ждет ребенка. А недавно беременная Клэр Элис Буше, более известная как певица Grimes написала, что пол ребенка…

//новости ан