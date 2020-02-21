Все новости >>

//В мире 13+

Зеленский пообещал эвакуировать оставшуюся в Ухани украинку и ее собаку

, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Зеленский пообещал эвакуировать оставшуюся в Ухани украинку и ее собаку
Фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил оставшейся в Ухани девушке. Украинка Анастасия Зинченко не смогла покинуть Китай вместе со всеми эвакуированными из-за собаки.

Девушка отказалась уезжать из КНР, поскольку ей запретили покидать страну вместе с собакой по кличке Миша. Тогда Зинченко приняла решение остаться в Ухани вместе с питомцем.

Украинский президент лично позвонил Анастасии и заверил, что девушку и её домашнего любимца эвакуируют. «Смотрите, мы вас там не оставим. Я решил вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно… Ну можно понять, все немножко в панике от ситуации. Мы найдём способ и вас обязательно вернём», - заверил Зеленский. Запись разговора с президентом девушка разместила в соцсети.

АБ

//картина дня

В мире

В сети появились свидетельства, как боевики в Идлибе пытались сбить российский бомбардировщик Су-24

В сети появились свидетельства, как боевики в Идлибе пытались сбить российский бомбардировщик Су-24

В Сети появились видеозаписи, свидетельствующие, что протурецкие боевики в провинции Идлиб на северо-западе Сирии пытались сбить российский бомбардировщик Су-24 с помощью ПЗРК.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Всегда сердце радуется, когда находишь интересного собеседника. Особенно, если это творческая личность. Экс-директор и председатель Общества гарантов Рижского Русского…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Знаменитый российский фигурист Евгений Плющенко рассказал о конфликте с известным тренером Этери Тутберидзе, подготовившей олимпийских чемпионок Юлию Липницкую и Алину…

//новости ан