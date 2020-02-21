Зеленский пообещал эвакуировать оставшуюся в Ухани украинку и ее собаку

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21 февраля 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Фото: pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский лично позвонил оставшейся в Ухани девушке. Украинка Анастасия Зинченко не смогла покинуть Китай вместе со всеми эвакуированными из-за собаки.

Девушка отказалась уезжать из КНР, поскольку ей запретили покидать страну вместе с собакой по кличке Миша. Тогда Зинченко приняла решение остаться в Ухани вместе с питомцем.

Украинский президент лично позвонил Анастасии и заверил, что девушку и её домашнего любимца эвакуируют. «Смотрите, мы вас там не оставим. Я решил вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно… Ну можно понять, все немножко в панике от ситуации. Мы найдём способ и вас обязательно вернём», - заверил Зеленский. Запись разговора с президентом девушка разместила в соцсети.