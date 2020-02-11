Власти Забайкалья спасли кошку из Китая

//Общество 13+

11 февраля 2020, 21:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mash

Фото: pixabay.com

Власти Забайкалья эвакуируют из Манчьжурии кота. Пушистого любимца китайские власти отказываются пропускать через границу из-за эпидемии коронавируса, которая бушует в Поднебесной.

Россиянин Илья Золотухин переехал в Манчжурию четыре года назад. Вместе с ним в другую страну перебрался и кот по кличке Пипито. После информации о распространении вируса молодой человек решил покинуть Китай, однако с вывозом животного возникли проблемы. Оказалось, что кот не имеет необходимых документов. При этом получить их тоже нет возможности – офисы закрыты из-за коронавируса.

Илья не растерялся и попросил о помощи российское правительство. Забайкальские власти решили помочь в спасении животного и договорились с китайскими коллегами о том, чтобы котейке позволили сдать анализы и вернуться в Россию.