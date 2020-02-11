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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Общество 13+

Власти Забайкалья спасли кошку из Китая

, 21:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Mash

Власти Забайкалья спасли кошку из Китая
Фото: pixabay.com

Власти Забайкалья эвакуируют из Манчьжурии кота. Пушистого любимца китайские власти отказываются пропускать через границу из-за эпидемии коронавируса, которая бушует в Поднебесной.

Россиянин Илья Золотухин переехал в Манчжурию четыре года назад. Вместе с ним в другую страну перебрался и кот по кличке Пипито. После информации о распространении вируса молодой человек решил покинуть Китай, однако с вывозом животного возникли проблемы. Оказалось, что кот не имеет необходимых документов. При этом получить их тоже нет возможности – офисы закрыты из-за коронавируса.

Илья не растерялся и попросил о помощи российское правительство. Забайкальские власти решили помочь в спасении животного и договорились с китайскими коллегами о том, чтобы котейке позволили сдать анализы и вернуться в Россию.

АБ

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