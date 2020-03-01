Пушков высказался по поводу задержания сотрудников Sputnik Турция

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1 марта 2020, 19:11 [ «Аргументы Недели» ]

Российский сенатор Алексей Пушков, фото: globallookpress.com

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter задержание сотрудников Sputnik Турция.

"Полиция Стамбула задержала не угрожавших сотрудникам "Спутника" людей, а самих сотрудников. Представитель ОБСЕ по свободе слова Дезир уже осудил такие действия", - напомнил подписчикам политик.

По его мнению, власти Турции должны задуматься о последствиях своих действий по отношению к журналистам. Пушков отметил, что "репрессивные" меры в отношении журналистов становятся нормой в странах ОБСЕ.

Ранее АН сообщали, что сенатор Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал сообщения о том, что в Турции полицейские задержали главреда Sputnik Турция Махира Бозтепе. Позже троих сотрудников освободили.