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Симоньян раскритиковала задержание главреда Sputnik Турция

, 15:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Симоньян раскритиковала задержание главреда Sputnik Турция
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян раскритиковала прошедшие в Турции задержания сотрудников Sputnik Турция, в том числе главного редактора Махира Бозтепе.

29 февраля, в квартиры нескольких сотрудников Sputnik Турция ворвались митингующие. Агрессивно настроенные люди угрожали журналистам расправой и требовали прекратить профессиональную деятельность. С вечера субботы сотрудники СМИ находятся в силовых структурах Турции и не выходят на связь.

«Полиция пришла в наш офис в Стамбуле. Задержан еще один сотрудник. Еще трое наших со вчерашнего дня в полиции в Анкаре, где накануне вечером в их квартиры вломились националисты. Турция, это что???» - возмутилась Симоньян.

АБ

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