Симоньян рассказала о состоянии получившей в Идлибе ранение журналистки RT

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29 января 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Маргарита Симоньян, Pravda Komsomolskaya /globallookpress.com

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение о ранении журналистки RT Вафа Шабруни в сирийском Идлибе. По ее словам, корреспондентка находится в тяжелом состоянии в больнице.

«Помолитесь за нашу журналистку Вафу Шабруни, которая сейчас в больнице в тяжелом состоянии после ранения под Идлибом. Все делают все возможное, чтобы ее спасти», - пояснила она в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Вафа Шабруни получила серьезное ранение, когда её команда снимала склады оружия, которые остались на юго-востоке сирийской провинции Идлиб после отступления боевиков. Отмечается, что один из снарядов мог взорваться.