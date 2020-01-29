Симоньян рассказала о состоянии получившей в Идлибе ранение журналистки RT

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение о ранении журналистки RT Вафа Шабруни в сирийском Идлибе. По ее словам, корреспондентка находится в тяжелом состоянии в больнице.
«Помолитесь за нашу журналистку Вафу Шабруни, которая сейчас в больнице в тяжелом состоянии после ранения под Идлибом. Все делают все возможное, чтобы ее спасти», - пояснила она в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Вафа Шабруни получила серьезное ранение, когда её команда снимала склады оружия, которые остались на юго-востоке сирийской провинции Идлиб после отступления боевиков. Отмечается, что один из снарядов мог взорваться.