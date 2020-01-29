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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Симоньян рассказала о состоянии получившей в Идлибе ранение журналистки RT

, 18:45 [ «Аргументы Недели» ]

Симоньян рассказала о состоянии получившей в Идлибе ранение журналистки RT
фото: Маргарита Симоньян, Pravda Komsomolskaya /globallookpress.com

Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение о ранении журналистки RT Вафа Шабруни в сирийском Идлибе. По ее словам, корреспондентка находится в тяжелом состоянии в больнице.

«Помолитесь за нашу журналистку Вафу Шабруни, которая сейчас в больнице в тяжелом состоянии после ранения под Идлибом. Все делают все возможное, чтобы ее спасти», - пояснила она в  Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Вафа Шабруни получила серьезное ранение, когда её команда снимала склады оружия, которые остались на юго-востоке сирийской провинции Идлиб после отступления боевиков. Отмечается, что один из снарядов мог взорваться.

БА

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Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отреагировала на сообщение о ранении журналистки RT Вафа…

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